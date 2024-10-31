بن فرحان: العلاقات السعودية الايرانية تسير في المسار الصحيح

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس ان العلاقات بين السعودية وايران تمضي قدما بالاتجاه الصحيح.

وشدد بن فرحان وهو يتحدث امام "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض على اهمية ايجاد مخرج للازمة الحالية في قطاع غزة وقال ان ما يجري حاليا هو "ابادة جماعية".

واضاف ان نظرنا الى ما يجري في شمال قطاع غزة بما في ذلك الحصار الكامل والحد من دخول اي مساعدات وغياب المناطق الآمنة للمدنيين، فان ذلك يعني ضربا من الابادة الجماعية.

واكد ان ما تنفذه اسرائيل في قطاع غزة يتعارض والقوانين الدولية والقانون الانساني الدولي ويؤجج العنف في المنطقة.