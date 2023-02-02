الصحة الايرانية: تسجيل وفاة واحدة و84 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 84 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وعبر بيانها الصادر اليوم الخميس، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، لفتت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة بهذا المرض داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و 564 الفا 551 شخصا.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران إلى 7 ملايين و337 الفا و667 شخصا وأضاف أن عدد الوفيات بلغ 144 الف و 752 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية تطعيم ما مجموعه 155 مليونا و 388 الفا و975 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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