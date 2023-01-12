الصحة الإيرانية تسجل حالتي وفاة و96 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 96 إصابة ووفاة إثنین بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وعبر بيانها الصادر اليوم الخميس، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، اوضحت وزارة الصحة ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا المرض داخل البلاد بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و562 الفا و371 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و722 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، إلى 7 ملايين و336 الفا و617 شخصا؛ لحد اليوم. وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و280 الفا و889 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

وفي سياق متصل اعلنت اللجنة المركزية لمكافحة كورونا في إيران، انه بعد الكشف عن عدد من حالات الاصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ينبغي للمواطنين اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية، بما في ذلك اخذ الجرعات التذكيرية للقاحات المضادة، بهدف احتواء الموجة الجديدة المرتقبة لجائحة كورونا في ايران.

/انتهى/