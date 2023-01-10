الصحة الإيرانية تعلن تسجیل 109 إصابات و 7 وفيات جديدة بفیروس كورونا

وأفاد وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، فی بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، عن 109 اصابات و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

واوضحت وزارة الصحة ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا المرض داخل البلاد بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و 562 الفا و169 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و717 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، إلى 7 ملايين و336 الفا و524 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و266 الفا و155 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

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