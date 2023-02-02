مسؤول نيكاراغوي: لنا مع إيران مبادئ وقيم وأهداف مشتركة نناضل من اجلها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وخلال لقاء وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" ونظيره النيكاراغوي "دينيس مونكادا" تم توقيع مذكرة تفاهم حول آلية التعاون والمشاورات السياسية بين البلدين، في وزارة خارجية نيكاراغوا.

و قال وزير خارجية نيكاراغوا : "نحن نسير على طريق جيد لتحسين العلاقات ، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التشاور والتعاون السياسي هو أحد سبل تعزيز التعاون".

وأوضح المسؤول النيكاراغوي، أنه من خلال مذكرة التفاهم سيطلق البلدان طرقا بناءة ويناقشان ويتشاوران بشأن لقاءات عمل في مجال التعاون.

وأكد وزير خارجية نيكاراغوا: هذه هي وثيقة التعاون الأولى في العام الجديد التي سيتم توقيعها بين إيران ونيكاراغوا ، وفي العام الماضي وقعنا 14 وثيقة تتماشى مع مصالح الشعبين والدولتين.

وتابع: نحن واثقون من أننا سنعزز العلاقات بين البلدين من خلال العمل المشترك والتعاون ، وان اوجه التعاون هي في مجال البناء بين البلدين.

وأضاف المسؤول النيكاراغوي: نؤكد على التعاون مع دولة صديقة وشقيقة، وإيران ونيكاراغوا مستمرتان في اتجاه السلام وحقوق أمتهما.

مونكادا: لنا مع إيران مبادئ وقيم واهداف مشتركة نناضل من اجلها

وقال مونكادا في تصريح للصحفيين، خلال استقباله نظيره الايراني "حسين امير عبداللهيان" في ماناغوا، الاربعاء: ان نيكاراغوا وايران دولتان شقيقتان وثوريتان تتحركان معا في نفس الاتجاه على أمل بناء مستقبل افضل.

وأكد وزير الخارجية النيكاراغوي أن لدى بلاده وايران هوية ومبادئ وقيما واهدافا مشتركة يناضلان من اجلها على الصعيدين الوطني والدولي.

وتابع وزير خارجية نيكاراغوا: يشرفنا أن نرحب بكم في بلدنا ، واذ نوجه التحية لمسؤوليكم والشعب الايراني النبيل.

وغادر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، أمس الأربعاء، موريتانيا متوجها إلى نيكاراغوا للاجتماع والتحدث مع المسؤولين هناك بهدف تطوير العلاقات بين البلدين.

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