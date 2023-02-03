أمير عبد اللهيان یصل إلى فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الايراني قبل دقائق إلى مطار كراكاس في فنزويلا، وخلال رحلته إلى أمريكا اللاتينية، بعد زيارة نيكاراغوا ولقاء المسؤولين في ذلك البلد، تم استقباله من قبل المسؤولين في فنزويلا.
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وصل وزير الخارجية الایرانی حسین امیر عبداللهیان إلى فنزويلا خلال رحلته إلى أمريكا اللاتينية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الايراني قبل دقائق إلى مطار كراكاس في فنزويلا، وخلال رحلته إلى أمريكا اللاتينية، بعد زيارة نيكاراغوا ولقاء المسؤولين في ذلك البلد، تم استقباله من قبل المسؤولين في فنزويلا.
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