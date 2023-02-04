أمير عبد اللهيان یؤكد على عزم إيران لتعزيز العلاقات الشاملة مع فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية بلادنا الذي زار فنزويلا في الخطوة الثانية من رحلته الإقليمية إلى أمريكا اللاتينية بعد نيكاراغوا، بوزير خارجية فنزويلا إيفان جيل بينتو، يوم الجمعة في كاراكاس وناقشا القضايا الثنائية والاقليمية للبلدين.

وفي هذا الاجتماع، أكد وزير خارجية بلادنا، خلال التهنئة مرة أخرى بمناسبة تعيين نظيره لمنصب وزير خارجية فنزويلا، على عزم بلادنا لتعزيز العلاقات مع فنزويلا في جميع المجالات ودون أي قيود.

وأكد الدكتور أمير عبد اللهيان على طلب السلطات العليا في البلدين في مجال الجهود المنسقة والتآزرية لتحييد العقوبات الجائرة ضد شعبي البلدين، وأوضح ضرورة تنفيذ وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين.

وأعرب وزير خارجية بلادنا عن ارتياحه للجهود التي أدت إلى تنفيذ بعض خطط ومشاريع البلدين.

كما أشار الدكتور أمير عبد اللهيان إلى الحرب في أوكرانيا، مضيفا ان التطورات المتعلقة بها هي مؤشر على مجرد استغلال حقوق الإنسان من قبل بعض القوى واستخدامها كأداة ضد بعض الدول الأخرى.

ومن جانب اخر اعتبر إيفان جيل بينتو، وزير خارجية فنزويلا الجديد، الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية فنزويلا شريكين مهمين في الساحة الثنائية والدولية.

وقيّم تعاون البلدين على أنه مهم وأكد على تعزيزه.

وفي هذا الاجتماع، قيم وزيرا خارجية البلدين عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بأنها كانت ناجحة. وأكد الدكتور أمير عبد اللهيان وإيفان جيل بينتو على تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين ومناقشة الترتيبات ذات الصلة والتشاور بشأنها.

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