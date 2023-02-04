فرنسا وإيطاليا ستقدّمان لأوكرانيا منظومة دفاع جوي من نوع "مامبا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الوزارة في بيان، أنّ وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أجرى الجمعة، محادثة هاتفية مع نظيره الإيطالي غويدو كروسيتو لوضع اللمسات الأخيرة على هذه المساعدات العسكرية التي كانت مدار بحث خلال الأسابيع الماضية.

وأشارت إلى أنّ "الوزيرين أنهى المباحثات الفنيّة المتعلّقة بتسليم أوكرانيا في ربيع 2023 نظام الدفاع الجوي سامب/تي - مامبا"، لافتةً إلى أنّ هذه المنظومة هي أول منظومة أوروبية بعيدة المدى مضادّة للصواريخ، تصميمها فرنسي-إيطالي مشترك".

ويأتي الإعلان، بعد أن زار وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف باريس هذا الأسبوع. وتطالب كييف بتعزيز دفاعاتها البرّية منذ أشهر.

ومامبا هي منظومة رديفة لنظام "باتريوت" الأميركي، وسبق أن نُشرت في رومانيا لحماية ميناء كونستانتا الاستراتيجي على البحر الأسود.

ومطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري، صرّح وزير الدفاع الفرنسى سيباستيان ليكورنو،بأنّ بلاده "تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأنظمة "Mamba" الإيطالية – الفرنسية للدفاع الجوي".

وأوضح أنّ "منظومات مامبا تعادل منظومة باتريوت الأميركية"، مؤكداً أنّ "الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منا دراسة إمكانية هذا التوريد، لكننا نحن بحاجة إلى هذه الأنظمة لحماية الأراضي الفرنسية".

والجدير ذكره أنّ صحيفة "La Repubblica" الإيطالية، كانت قد نقلت عن مصادر دبلوماسية في واشنطن، أنّ أمريكا تضغط على إيطاليا لتزويد أوكرانيا بمعدات وأسلحة دفاع جوي من ضمنها أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "SAMP-T"، في أقرب وقت ممكن.

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