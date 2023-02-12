هنغاريا: نسعى لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سييارتو لإذاعة Kossuth الهنغارية، "السلام هو الضمان الوحيد لحماية حياة الأبرياء، وهذا لن يتحقق إلا من خلال وقف إطلاق النار، لذلك تسعى هنغاريا إلى تحقيق هدنة فورية بين موسكو وكييف، وبدء المفاوضات"، مشيرا إلى أن الأحداث الجارية في أوكرانيا مؤشر على احتمال إطالة أمد الصراع، معتبر ذلك أسوأ السيناريوهات الممكنة.

وشدد وزير الخارجية الهنغاري، على أن الهدف الأهم في هذه المرحلة، هو تحقيق السلام، وحماية حياة الأبرياء.

وصرحت الحكومة الهنغارية مرارا، بضرورة مشاركة الولايات المتحدة في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، كونها الداعم الأول لأوكرانيا بالأسلحة في هذا الصراع.

ودعت هنغاريا مرارا، إلى إبقاء قنوات الاتصال مع روسا مفتوحة، لضمان التوصل إلى تسوية سلمية.

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