مرتضوي: من المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري مع زيمبابوي إلى 500 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مرتضوي قال، اليوم الأحد خلال الاجتماع: نتوقع التوقیع على اتفاقیات تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري مع زيمبابوي ليبلغ 500 مليون دولار سنويا.

وتابع المسؤول الإيراني: توصلنا إلى نتائج جيدة في الاجتماع ونأمل أن يزداد التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن زيمبابوي مستعدة لاستخدام تجارب إيران في مجال الاكتفاء الذاتي.

وأكد وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني، أنه يجب أن يكون الميزان التجاري بين البلدين إيجابيا، ولهذا الغرض تم تخطيط برامج جيدة لنقل الخبرات في قطاع الأدوية وتصدير الآلات الزراعية والبتروكيماويات.

وعن العقوبات القاسية التي فرضتها أمريكا والدول الغربية على زمبابوي، قال المسؤول الإيراني: إننا مستعدون لمساعدة زيمبابوي وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

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