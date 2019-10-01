علاقات ايران والصين ستتحول من المبادلات التجارية الى العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري أبرق اليوم الثلاثاء، برسالة إلى رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ" مهنئا من خلالها الحكومة والشعب الصيني بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأشار إسحاق جهانغيري، إلى العلاقات الطيبة والتاريخية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية وتمنى السعادة للشعب الصيني، وقال: ان العلاقات بين البلدين تعززت في جميع المجالات خاصة في القطاع الاقتصادي، ونشهد تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وصرح النائب الأول لرئيس الجمهورية : أنا واثق من خلال اشراك الجهود وتعاون الاجهزة المعنية في البلدين، سيتم توفير مجالات تعميق العلاقات وتحويل المبادلات التجارية إلى العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الحكومة الصينية./انتهى/.