الرئيس الايراني: جهود التيار الثوري المعني بالاصعدة الثقافية والفنية تبعث على الثناء والتقدير

وتطرق الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، في تصريحه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد، الى المحاولات الرامية لتحجيم المناسبات والمهرجانات الخاصة بعشرة الفجر المباركة داخل البلاد؛ مشيدا بجهود المسؤولين في وزارة الثقافة التي افشلت هذه المحاولات وحققت النجاح في تنظيم هذه المناسبات.

وحذر رئيس الجمهورية، كافة المسؤولين في البلاد من التاثر سلبا بمحاولات العدو لثنيهم عن مواصلة العمل والجهود، قائلا : ان التيار الثوري المعني بالاصعدة الثقافية والفنية في البلاد، استطاع من خلال المثابرة والعمل الدؤوب ان يقدم جانبا من الفن الثوري؛ وهي جهود تبعث على الثناء والتقدير.

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