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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٢:٠٩ م

الرئيس الإيراني يعرب عن تعازيه لأردوغان والأسد في ضحايا الزلزال

الرئيس الإيراني يعرب عن تعازيه لأردوغان والأسد في ضحايا الزلزال

أعرب الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي في رسائل منفصلة، عن تعازيه لرئيسي وشعبي البلدين في الزلزال المفجع الذي ضرب تركيا وسوريا، وأعلن استعداد بلادنا لتقديم مساعدات إغاثية فورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي في رسائل منفصلة لرئيسي تركيا وسوريا، الحادث المفجع للزلزال الذي ضرب البلدين، والذي أودى بحياة وإصابة عدد كبير، معربا عن تعازيه لرؤساء وشعب هذه الدول، وأعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لتقديم مساعدات الإغاثة الفورية لهاتين الدولتين الصديقتين في ظل الظروف الحالية المؤسفة.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7/4 ريختر في حال ان بعض وسائل الاعلام تدعي ان قوة الزلزال كانت 7/9ريختر فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

/انتهى/

رمز الخبر 1930414

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