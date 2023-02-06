وزارة خارجية مصر تقدم تعازيها وتعلن تضامنها مع سوريا وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية صباح اليوم الاثنين، حيث أعربت الخارجية عن استعداد مصر لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة.
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أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وتضامنها مع سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما، إلى جانب عدد من دول منطقة الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية صباح اليوم الاثنين، حيث أعربت الخارجية عن استعداد مصر لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة.
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