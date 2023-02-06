العميد فدوي: العدو أخطاً في الحسابات وهو يخوض حرباً خاسرة ضدّنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد "فدوي" أكد في كلمته، امام المشاركين في مناورات المدافعين عن الولاية، اليوم الاثينين، في ملعب آزادي بطهران، أن الشعب الإيراني المسلم سوف ينظم أكبر احتفال في ذكرى انتصار ثورته الاسلامية في ١١ شباط/ فبراير.

وشدد المسؤول الإيراني على أن "العدو أخطأ في حساباته كالمعتاد حيث بدأ حربه الشاملة خلال الاشهر الماضية وبات يجر أذيال الخيبة والخسران رغم استخدامه كل طاقاته في هذه الحرب الخاسرة".