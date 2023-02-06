العميد فدوي: العدو أخطاً في الحسابات وهو يخوض حرباً خاسرة ضدّنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد "فدوي" أكد في كلمته، امام المشاركين في مناورات المدافعين عن الولاية، اليوم الاثينين، في ملعب آزادي بطهران، أن الشعب الإيراني المسلم سوف ينظم أكبر احتفال في ذكرى انتصار ثورته الاسلامية في ١١ شباط/ فبراير.
وشدد المسؤول الإيراني على أن "العدو أخطأ في حساباته كالمعتاد حيث بدأ حربه الشاملة خلال الاشهر الماضية وبات يجر أذيال الخيبة والخسران رغم استخدامه كل طاقاته في هذه الحرب الخاسرة".
وعن أيام "عشرة الفجر" المباركة، أكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية، أن هذه الأيام المباركة تعيد الى الاذهان الملاحم التي سطّرها الشعب الايراني طوال 44 عاما.
وأضاف المسؤول في كلمته: "علينا جميعا أن نشكر الباري تعالى للانتصارات التي حققها شعبنا خلال الاعوام الماضية خاصة افشال المؤامرة والفتنة الكبيرة التي دبرها الاعداء ضد هذه الثورة المباركة".
العميد فدوي: انتصار حزب الله على حزب الطاغوت وعدٌ من الله وهو حق
وقال العميد فدوي: ان وعد الله حق وهو انتصار حزب الله على حزب الشيطان، اذ أن حزب الله الذي يضم الشعب الايراني برمته وقواته المسلحة والتعبئة حافظ على ثورته منذ 44 عاما، ولايزال يحافظ عليها رغم انه يعلم جيدا بأن البقاء في حزب الله يعني تقديم الشهداء ولكنه يواصل طريقه لأنه يعلم بأن عاقبته على خير.
وأكد المسؤول الإيراني على أن الشعب الايراني قدم خلال هذه الفترة اكثر من 100 الف شهيد الامر الذي يعتبر مصدر فخر كبير للغاية لهذا الشعب المسلم، موضحا أن ذلك يعني أن الشعب الايراني لايزال وفيا لنظامه وثورته الاسلامية.
وأضاف: ان الشيطان الاكبر أميركا وكل الشياطين الصغار الذين يتبعونها لم يحققوا حتى نصرا واحدا طوال الاعوام الـ 44 الماضية، ولو كان غير ذلك لكانوا ملأوا العالم ضجيجا بسبب امكاناتهم ووسائلهم الاعلامية، الا ان الله تعالى لايخلف الميعاد وينصر من نصره.
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