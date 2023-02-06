صفري: العراق وعد بتسديد ديون الشركات الإيرانية باسرع وقت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت معاون وزير الخارجية الايراني مهدي صفري، الى اللقاء الذي جمعه اليوم في بغداد، برئيس جمهورية العراق "عبد اللطيف رشيد"، قائلا: ان العراق سيقوم بتسديد ديونه قبال الشركات الايرانية عاجلا.

وحول الرسالة التي نقلها من النائب الاول لرئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء العراقي، قال : ان السيد السوداني، اعلن عن سداد الديونم المالية قبال الشركات الايرانية وايضا ادراج قرار تمويل عمليات استكمال مشاريع السكك الحديدية بين البصرة وشلمجة (في محافظة خوزستان) وطريق خسروي السريع الى بغداد ضمن ميزانية العام الجديد لهذا البلد.

واشار مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية ايضا، الى استئناف اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران والعراق في فترة لا تزيد عن شهر وبعد قطيعة استغرقت سنوات.

وفيما اكد على ضرورة تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، اعرب صفري عن امله في تحقيق نتائج ايجابية بهذا الشان.

/انتهى/