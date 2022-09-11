حجم الصادرات الإيرانية للعراق بلغ 14 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، ترأس اليوم الأحد، اجتماع مقر تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية الذي ناقش موضوع الإجراءات الأخيرة لإقامة معرض حصري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في عشق أباد وآخر العلاقات الاقتصادية مع العراق.

واعتبر صفري التجارة مع العراق مهمة للغاية وقدر حجم صادرات إيران إلى العراق بنحو 14 مليارا.

وفي هذا الاجتماع ، تم فحص اللجنة المشتركة بين إيران والعراق ونقاط القوة والضعف فيها بحضور ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة.

وفي إشارة إلى النقاط الحدودية المشتركة مع العراق، اعتبر نائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية أن نمو التجارة مع العراق أمر مهم وأكد على جودة البضائع المرسلة ونمو عبور البضائع إلى العراق.

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