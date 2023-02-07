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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٢:١٤ م

ايران تزيح الستار عن قمرين صناعيين متقدمين للاتصالات في يوم الفضاء الوطني

ايران تزيح الستار عن قمرين صناعيين متقدمين للاتصالات في يوم الفضاء الوطني

أزاحت منظمة الفضاء الايرانية عن قمرين صناعيين متقدمين للاتصالات وأول صور ارسلها قمر خيام الصناعي في مراسم احتفال يوم الفضاء الوطني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيم حفل إزاحة الستار عن قمرين صناعيين جديدين صنعهما متخصصون ايرانييون بحضور مسؤولين كبار في طهران.

وخلال هذا الحفل تم الكشف عن عينة نوعية من قمر ناهيد 2 للاتصالات ومن المفترض أن يتم وضع هذا القمر الصناعي في مدار 500 كم من الأرض وسيكون عمرها الافتراضي لعامين.

ايران تزيح الستار عن قمرين صناعيين متقدمين للاتصالات في يوم الفضاء الوطني

وكذلك تم الكشف عن قمر "طلوع3" الصناعي خلال هذا الحفل الذي يزن أكثر من 100 كجم، ويعد أكبر وأثقل قمر صناعي تم صنعه في البلاد.

ايران تزيح الستار عن قمرين صناعيين متقدمين للاتصالات في يوم الفضاء الوطني

بالإضافة إلى هذين القمرين الصناعيين المتقدمين، تم الكشف عن الدفعة الأولى من صور التي ارسلها قمر خيام الصناعي في هذا الحفل و سيكون أول مستخدم حكومي لهذه الصور هو منظمة رسم الخرائط في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1930449

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