ایران تتحول إلی مُصدِّر للخدمات الفضائية في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "عيسى زارع بور" اننا نعمل علی أن نتحول إلی مُصدِّر للخدمات الفضائية في المنطقة، خلال العام المقبل أو على أبعد تقدير بحلول نهاية الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) وقال: "حاليا لا توجد دولة في المنطقة تمکنت من الحصول على الدورة الكاملة للصناعة الفضائية محليا".

وقال "عيسى زارع بور" الیوم الثلاثاء في حفل احياء اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء إن نظرة الحكومة الثالثة عشرة لصناعة الفضاء هي نظرة استراتيجية تخلق الفرص، وترافقها الإقتدار.

وصرح: لقد تمكنا من أن نكون من بين الدول العشر التي لديها دورة للصناعة الفضائية مضیفا أنه خلال العقد الماضي تم تمهيد هذا المسار ولدى الحكومة الثالثة عشرة رؤیة خاصة وتحاول إزالة جميع العقبات التي تعترض مسار تطوير صناعة الفضاء في البلاد.

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