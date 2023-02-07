رئيس الجمهورية يؤكد وقوف ايران إلى جانب سورية في محنتها إثر الزلزال المدمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي على وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب جمهورية سورية في المحنة التي تتعرض لها إثر الزلزال المدمر، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لجميع السوريين.

ان الرئيس الايراني خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري، بشار الأسد، ظهر اليوم الثلاثاء، قال: "انه من منطلق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين ومن منطلق المبادئ الإنسانية، فإنه لا يمكن لإيران إلاّ أن تتضامن مع الشعب السوري في هذه الظروف القاهرة، وتفعل كلّ ما من شأنه التخفيف من آثار هذه المحنة ومساندة جهود الحكومة السورية الحثيثة في هذا الإطار".

وبدوره تقدم الرئيس السوري بالشكر لإيران حكومةً وشعباً على إرسالها للمساعدات لدعم جهود الحكومة السورية في عمليات الإنقاذ والإغاثة للمتضررين من الزلزال.

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