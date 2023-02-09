العميد قاآني يزور ضحايا الزلزال في سوريا... 3 وفيات 119 إصابة جديدة بكورونا

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من قادة القوات الجوية

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي ، صباح الاربعاء عددا من قادة القوة الجوية والدفاع الجوي في حسينية الامام الخميني (ره) في طهران.

وبذکر بانه أول من التحق من الجیش الی الثورة وبایع الامام الخمیني، هم قادة القوة الجویة الذین جاؤوا في مثل هذا الیوم و فی تاریخ 19 بهمن 1357هـ.ش / 10 ربيع الأول 1399هـ.ق / 8 يناير 1979م الی مدرسة علوي لزیارة الإمام الخميني في مقرّ إقامته معلنين البيعة له، وقد نشرت صحيفة "كيهان" صورة جماعية لهم وهم يلقون التحية العسكرية للإمام، وانتشر الخبر في أرجاء العالم كلّه بعدما اعتبر بمثابة التحاق الجيش بالإمام.

كانت حادثة 19 بهمن 57 بمثابة مقدمة فعالة لانتصار الحركة والظهور العملي والحقيقي للثورة. لم يكن هذا الحادث مجرد القاء تحیة من قبل مجموعة من الشباب في القوات الجوية ل قائد الثورة المهم في ذلك اليوم. لا ، کان لهذه الخطوة اثرعلى انتصار الثورة نفسها. لماذا؟ لأنها صنعت موجات وكان هو انعكاسها السريع. في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات، بعد اللقاء، نشرت صحيفة عصر طهران في ذلك اليوم صورة من اللقاء وفجأة تغير الوضع كثيرًا. من ناحية أخرى تشجعوا الناس وشعروا أن الجيش ليس ضدهم. لأن الأداة الوحيدة لنظام بهلوي الحقير والقاسي كانت قمع الشعب بمساعدة الجيش. رأى الناس ان الجيش واقف معهم ، في صف الشعب، في صف الثورة و ارتفع معنویاتهم. على الجانب الآخر، فقد المقابل معنویاته...

العمید قاآني يزور المناطق المتضررة جراء الزلزال في مدينة حلب السورية

وصل قائد فيلق القدس الجنرال اسماعيل قاآني، أمس الأربعاء، إلى مدينة حلب للاشراف على تقديم المساعدات للشعب السوري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد فيلق القدس، الجنرال إسماعيل قاآني، زار اليوم الأربعاء، المناطق المتضررة من مدينة حلب السورية وأشراف على عمل المنقذين الإيرانيين المتواجدين في موقع إزالة الأنقاض.

وتم رصد 2800حالة وفاة في عموم المحافظات السورية التي ضربها الزلزال، بالتوازي مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، في وقت يتواصل تقديم المساعدات الدولية لسوريا.

وحذّرت الوكالات وعمال الإنقاذ من أنّ الأرقام سترتفع على الأرجح، خصوصاً في سوريا، حيث لا يزال الكثير من الناس محاصرين تحت الأنقاض.

وقال ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا تمنع وصول المساعدات العاجلة إلى المحتاجين في أعقاب الزلزال المدمر.

وفي هذا السياق، قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بسام صباغ، إنّ "الكثير من الطائرات وطائرات الشحن ترفض الهبوط في المطارات السورية بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية" مشيرا الى أنّ "الدول التي تريد إرسال مساعدات إنسانية لا يمكنها استخدام شحنة الطائرات بسبب العقوبات".

وأضاف أنّ "جهود البحث والإنقاذ تعرقلها قلة المساعدات"، لافتاً إلى أنّ "نقص المعدات وقلة الإمكانيات في الحكومة بسبب الوضع والعقوبات"، مناشداً جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالمساعدة.

وأكّد صباغ أنّ "كل سوريا بحاجة إلى هذه المساعدات. لذا، أي مساعدة ستتلقاها سوريا، ستكون لجميع السوريين"...

باقري كني: ايران ولبنان عازمتان على مواجهة الحصار الظالم بكل حزم واقتدار

أشار مساعد الخارجية الايرانية، علي باقري كني، ان اعداء هذه المنطقة يعمدون الى فرض حصار ظالم على لبنان وايران، مؤكداً أن البلدين عازمان على مواجهة هذه التحديات بكل حزم واقتدار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني"، على ان ايران ولبنان، عازمان على الاستمرار في مواجهة التحديات انطلاقا من موقع القوة والاقتدار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "باقري كني" أمس الاربعاء في بيروت، مع رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري".

وقال مساعد الخارجية الايرانية، ان "اعداء هذه المنطقة يعمدون الى فرض حصار ظالم على لبنان وايران"، لكن البلدين عازمان على مواجهة هذه التحديات بكل حزم واقتدار.

واستطرد: ايران ستبقى الى جانب لبنان، وستدعم هدوء واستقرار ومقاومة هذا البلد امام اعدائه.

يذكر ان "بري" شارك في حفل تدشين المبنى الجديد للسفارة الإيرانية بالعاصمة بيروت، امس الثلاثاء، بحضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "محمد وسام المرتضى"، ومساعد وزير الخارجية الإيراني، كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي "علي باقري كني"، وسفير الجمهورية الاسلامية لدى لبنان "مجتبى أماني"، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب "محمد رعد" ممثلًا الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصر الله"، وجمع من النواب والقيادات السياسية والحزبية والفعاليات وعلماء دين في هذا البلد...

إيران تسجل 3 وفيات و119 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 3 وفيات و119 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي، في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، عن 3 وفيات و119 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا في البلاد.

واشارت وزارة الصحة بان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و565 الفا و144 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و771 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و337 الفا و996 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 402 الفا و677 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

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