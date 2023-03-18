  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١٠:٢٣ ص

قائد فيلق القدس يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا

قائد فيلق القدس يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا

زار قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني المناطق المنكوبة بالزلزال في شمال غرب سوريا يوم الجمعة، في ثاني زيارة من نوعها منذ وقوع الزلزال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن مصادر مطلعة ان العميد قاآني زار المناطق المنكوبة في محافظتي حلب واللاذقية واشرف عن قرب على عملية ايصال المساعدات لمنكوبي الزلزال.

وكان العميد قاآني قد زار هذه المناطق بعد 3 أيام من وقوع الزلزال في 6 فبراير الماضي للاشراف على عملية ايصال المساعدات لمنكوبي الزلزال.

وقد ارسلت ايران حتى الآن 447 طنا من المساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا عبر 16 رحلة جوية حطت في مطارات حلب ودمشق واللاذقية وسلمت الى الجهات المعنية في سوريا.

وانشأت ايران 9 مخيمات لايواء منكوبي الزلزال في حلب تؤوي 12 الف مواطن سوري.

/انتهى/

رمز الخبر 1931620

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات