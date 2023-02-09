الصحة الايرانية: تسجيل 4 وفيات و109 اصابات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 4 وفيات و109 اصابات جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي، في البلاد.

وعبر بيانها الصادر اليوم الخميس حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، اشارت وزارة الصحة بان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و565 الفا و253 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و775 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و338 الفا و59 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 405 الفا و134 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

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