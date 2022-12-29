الصحة الايرانية تسجل 5 وفيات جديدة و51 اصابة بكورونا في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 51 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وعبر بيانها الصادر اليوم الخميس حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، اوضحت وزارة الصحة ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و560 الفا و998 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و682 حالة.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و336 الفا و71 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و116 الفا و194 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

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