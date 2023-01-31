الصحة الإيرانية تسجل حالتي وفاة و98 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن حالتي وفاة و98 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) اثر الاصابة بفيروس كورونا الوبائي في البلاد.

وعبر بيانها الصادر، اليوم الثلاثاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، اشارت وزارة الصحة بان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و 564 الفا و350 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا 749 حالة.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و337 الفا و549 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 381 الفا و217 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

/انتهى/