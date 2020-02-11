"روحاني" مشاركاً في مسيرات ذكرى انتصارالثورة الإسلامية

وأفادت وكالةمهر للأنباء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني شارك، اليوم الثلاثاء، في مسيرات احياء الذكرى ال41 لانتصار الثورة الاسلامية.

إلى هذا فقد انطلقت مسيرات يوم 11شباط/22 بهمن منذ الصباح الباكر في شتى أرجاء الجمهورية الاسلامية الايرانية لإحياء الذكرى الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية بمشاركة الملايين من الشعب الايراني.

كما شارك الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مسيرات احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية. ومن المقرر ان يلقي"روحاني" كلمة وسط الحشود المشاركة في ساحة "آزادي" بالعاصمة طهران. /انتهى/