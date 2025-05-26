وفد تجاري ايراني يتوجه إلى مسقط عشية زيارة بزشكيان إلى عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية- العمانية المشتركة "جمال رازقي جهرمي" أن الوفد التجاري المكون من 85 عضوا والذي يمثل الغرفة الإيرانية، يتضمن مجالات الخدمات التقنية والهندسية والصناعات الغذائية والتعدين والشركات القائمة على المعرفة والذكاء الاصطناعي والبتروكيماويات والمعدات الطبية والصيدلانية والسياحة.

واوضح جهرمي في تصريح له اليوم، أنه على امتداد زيارة الرئيس الايراني لمسقط، سيعقد مؤتمر حول فرص الأعمال بين ايران وعمان يوم الأربعاء المقبل بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعید، وايضا مؤتمر استثماري الى جانب اجتماع يضم رجال اعمال من كلا البلدين.