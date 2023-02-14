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١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٤:٤٥ م

رئيسي: إيران والصين صديقان في الأوقات الصعبة

رئيسي: إيران والصين صديقان في الأوقات الصعبة

وصف الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي خلال لقائه رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي تشان شو، ان إيران والصين صديقان في الأوقات الصعبة، وأعرب عن تقديره للدعم البناء الذي يقدمه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من أجل توسيع التعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، الذي سافر إلى هذا البلد بدعوة رسمية من رئيس الصين، يواصل رحلته التي تستمر ثلاثة أيام إلى الصين. وخلال اجتماع مع "لي تشان شو" يشدد على أهمية دور التعاون البرلماني في عملية تطوير التعاون الثنائي، ويثمن الدعم البناء الذي يقدمه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في دفع العلاقات الاستراتيجية بين إيران والصين.

وأشار رئيسي في هذا الاجتماع إلى المستوى المناسب للعلاقات الودية والقرابة التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى إيران والصين كصديقين في الأوقات الصعبة، وأكد على استمرار وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين.

وفي هذا الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استخدام قدرات الآليات الإقليمية وخارج الإقليم. واستمرارًا لهذا الاجتماع، تم التأكيد أيضًا على تبادل الخبرات في هذا المجال من خلال الإشارة إلى إنجازات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في إعداد واعتماد خطط وبرامج التنمية في الصين.

/انتهى/

رمز الخبر 1930673

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