عائدات النفط الايراني تبلغ رقم فترة تنفيذ الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بلغت عائدات النفط الإيراني رقم 29.4 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي الايراني، بحسب الإحصائيات الجديدة للبنك المركزي. وكان هذا الرقم 8.6 و 18.7 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من السنتين الماضيتين.

وفقا لذلك، شهدت عادات إيران النفطية هذا العام نموا بنسبة 57٪ مقارنة بالعام الماضي. والمقصود من عائدات النفط هو إجمالي الدخل من تصدير النفط والغاز والمكثفات والسوائل التي يتم تصديرها من قبل الشركات الأربع الرئيسية التابعة لوزارة النفط.

ومن المثير للاهتمام انه في السنوات الثلاث من تنفيذ الاتفاق النووي، كان قد بلغ متوسط عائدات النفط الايراني حوالي 31 مليار دولار، والآن دون تقديم تنازلات للولايات المتحدة، بلغ هذا الرقم عدد 29.4 مليار دولار والتي من المتوقع أن تزداد في السنوات القادمة.

وبحسب التقديرات فإن عائدات النفط الإيرانية ستصل إلى نحو 60 مليار دولار هذا العام.

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