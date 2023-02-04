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٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٩:٠١ م

وزير النفط: إيران تمتلك 39 حقلاً نشطًا للنفط والغاز

وزير النفط: إيران تمتلك 39 حقلاً نشطًا للنفط والغاز

قال وزير النفط: "على الرغم من اننا نواجه اشد الوان الحظر ، فإننا نصدر نفطًا عالي الجودة ، وهو ما لم نحققه حتى في عام 2018 رغم ان الحظر كان اقل شدة ".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن وزير النفط الإيراني، جواد اوجي، خلال زيارته محافظة هرمزكان اليوم السبت انه: بعون الله وبقوة المهندسين المحليين ، تمكنا من توطين المعرفة في صناعة الكوك الإسفنج ومنع إنتاج نفط الأفران أو المازوت.

وأضاف: "اليوم ، لحسن الحظ ، لدينا يوميا مليار متر مكعب من الغاز الخام في البلاد وطاقة 2 مليون و200 الف برميل نفط ، وكلها نتائج جهود المهندسين الإيرانيين".

واشار وزير النفط الى استمرار الاستثمار في مجال النفط وقال : سيكون لدينا قرابة 8 مليارات دولار من المشاريع في الحقل النفطي التي تم وضع حجر الاساس لها او سيتم تدشينها بنهاية العام.

وقال أوجي أيضًا: لدينا اليوم 39 حقلاً نشطًا للنفط والغاز في البلاد ، ويمكن أن يؤدي تطوير حقل غاز كيش إلى زيادة إنتاج البلاد اليومي من الغاز بمقدار 120 مليون متر مكعب ، مما سيساعد أيضًا في عملية تصدير الغاز.

وأشار وزير النفط إلى أن محافظة هرمزكان تبلغ طاقتها التكريرية 850 ألف برميل يوميًا على شكل مصافي بندر عباس ونجم الخليج الفارسي للنفط ، والتي تم التخطيط لها.

وستحقق هذه المحافظة ، التي تعد قطب التكرير في البلاد ، المزيد والمزيد من قدرة المعالجة.

/انتهى/

رمز الخبر 1930359

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