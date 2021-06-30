حجم التجارة الخارجية الايرانية تجاوزت 8 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث بأسم مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي: بلغت التجارة الخارجية غير النفطية في فصل الربيع 38 مليونا و 379 ألف طن من البضائع بقيمة 20 مليارا و 902 مليون دولار منها 16 مليونا و 136 ألف طن بقيمة ثمانية مليارات و 57 مليون دولار تتعلق بالفترة من 22 مايو/أيار لغاية 21 يونيو/حزيران.

واشار الى تصدير 13 مليونا و 87 ألف طن من البضائع بقيمة 4 مليارات و 369 مليون دولار فيما تم استيراد 3 ملايين و 49 ألف طن من ابضائع بقيمة 3 مليارات و 688 مليون دولار.

وحول أهم البلدان التي تم تصدير البضائع الايرانية اليها قال لطيفي: العراق 6 ملايين و 488 ألف طن بقيمة 1 مليار و391 مليون دولار، والصين 2 مليون و 450 ألف طن بقيمة 1 مليار و91 مليون دولار، والإمارات مليون و 25 ألف طن بقيمة 426 مليون دولار، وأفغانستان بـ 475 ألف طن بقيمة 205 ملايين دولار، وتركيا بـ 279 ألف طن بقيمة 205 ملايين دولار، هي الوجهات الخمس الأولى لصادرات البلاد في هذه الفترة، والتي أصبحت الوجهة الأولى للصادرات في يونيو ، مع إضافة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى العراق، أصبح هذا البلد الوجهة الأولى للصادرات الايرانية.

وتابع قائلا: ان اهم خمسة بلدان لتوريد البضائع الى ايران هي الإمارات بمليون و 111 ألف طن بقيمة مليار و327 مليون دولار، والصين 222 ألف طن بقيمة 729 مليون دولار، وتركيا 307 ألف طن بقيمة 384 مليون دولار، وألمانيا 83 ألف طن بقيمة 129 مليون دولار، وسويسرا بـ 113 ألف طن بقيمة 101 مليون دولار.

واشار الى ان حجم تجارة الترانزيت بلغت اكثر من 900 ألف طن خلال الاشهر الثلاثة من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس 2021) بزيادة قدرها 121 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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