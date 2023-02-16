طهران وبكين تكثفان التنسيق لدفع مفاوضات رفع الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اتفق كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، علي باقري كني، ونائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاو شو، على استمرار التواصل والتنسيق الوثيقين كما في الماضي لدفع مفاوضات رفع الحظر.

وجرى اللقاء الثنائي، مساء أمس (الأربعاء)، على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله ابراهيم رئيسي الى الصين. وشدد الجانبان على ضرورة التزام جميع الأطراف في خطة العمل المشترك الشاملة بالتنفيذ الكامل لتعهداتهم، واتفقا على ضرورة أن يكون الإلتزام بالحوار مصحوبا بتدابير عملانية.

واتفق الطرفان على مواصلة اتصالاتهما وتنسيقهما الوثيقين كما في الماضي للمضي قدما في مفاوضات رفع الحظر ووضع إجراء المشاورات وتعزيز التعاون بشأن القضايا الأخرى ذات الاهتمام الدولي المشترك على جدول الأعمال.

كما ناقش الجانبان العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والحيلولة دون هيمنة القراءة الغربية لحقوق الإنسان.

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