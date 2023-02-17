العميد صباحي فرد: سنقف ضد أي تهديد /سنرد بشكل حاسم تجاه غطرسة الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش، أثناء تواجده في منطقة جنوب شرق البلاد وزيارة مختلف أقسام مجموعة شهداء بوردست عن تقديره لقادة وموظفي منطقة الدفاع الجوي الجنوبية الشرقية، وتوفيرهم السلام والأمن في منطقة الخليج الفارسي وجنوب شرق البلاد.

وصرح قائد قوة الدفاع الجوي للجيش أن الدفاع عن سماء إيران الإسلامية المقدسة هو دافع دائم لا ينتهي لمقاتلي الدفاع الجوي، وأوضح: مهمة القوات المسلحة، هي خلق السلام لكامل جغرافية هذه الأرض، ومع علمنا بحقد أعدائنا، فقد اتخذنا استراتيجية لنكون قادرين على الوقوف ضد أي تهديد .

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي على أتم الاستعداد والأعداء على علم بذلك، وهذا الاستعداد جعلهم لا يجرؤون على فعل أي شيء .

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