روسيا تطلب من مجلس الأمن الدولي تحقيقا مستقلا في تفجير خط أنابيب نورد ستريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف هذا المصادر أن البعثة الروسية ترغب في أن يتم التصويت على مشروع القرار الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لما أوضحه ديمتري بوليانسكي نائب سفير موسكو لدى الأمم المتحدة من أن الهدف هو طرح مشروع القرار للتصويت في غضون أسبوع.

وقد حصل هذا المصدر على نسخة من مشروع القرار الروسي الذي يطلب من غوتيريش إنشاء لجنة تحقيق دولية بهذا الخصوص.

ويشير مشروع القرار الروسي إلى أن الهجوم على خط الأنابيب -الذي كان ينقل الغاز الروسي لأوروبا- وقع بعد أن وجهت الولايات المتحدة تهديدات متكررة ضد نورد ستريم.

وكانت روسيا قد دعت سابقا إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي يوم 22 من الشهر الجاري لمناقشة ما تسميها "معلومات جديدة متعلقة بتخريب نورد ستريم".

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