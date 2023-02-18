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١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٢:٤٩ م

روسيا تطلب من مجلس الأمن الدولي تحقيقا مستقلا في تفجير خط أنابيب نورد ستريم

روسيا تطلب من مجلس الأمن الدولي تحقيقا مستقلا في تفجير خط أنابيب نورد ستريم

صرحت مصادر دبلوماسية أن روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيام بتحقيق دولي في التخريب المزعوم لخطوط أنابيب نورد ستريم، وتحديد من يقف وراء العملية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف هذا المصادر أن البعثة الروسية ترغب في أن يتم التصويت على مشروع القرار الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لما أوضحه ديمتري بوليانسكي نائب سفير موسكو لدى الأمم المتحدة من أن الهدف هو طرح مشروع القرار للتصويت في غضون أسبوع.

وقد حصل هذا المصدر على نسخة من مشروع القرار الروسي الذي يطلب من غوتيريش إنشاء لجنة تحقيق دولية بهذا الخصوص.

ويشير مشروع القرار الروسي إلى أن الهجوم على خط الأنابيب -الذي كان ينقل الغاز الروسي لأوروبا- وقع بعد أن وجهت الولايات المتحدة تهديدات متكررة ضد نورد ستريم.

وكانت روسيا قد دعت سابقا إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي يوم 22 من الشهر الجاري لمناقشة ما تسميها "معلومات جديدة متعلقة بتخريب نورد ستريم".

/انتهى/

رمز الخبر 1930762

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