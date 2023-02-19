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١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٩:١٣ ص

سوريا... استشهاد 5 سوريين جراء عدوان الكيان الصهيوني على احياء سكنية بدمشق

سوريا... استشهاد 5 سوريين جراء عدوان الكيان الصهيوني على احياء سكنية بدمشق

استشهد خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف نقاطاً في العاصمة السورية دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر عسكري لـ سانا: “في تمام الساعة 22 :00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنياً بجروح، بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.

بالصور.. استشهاد 5 سوريين جراء عدوان إسرائيلي على احياء سكنية بدمشق

بالصور.. استشهاد 5 سوريين جراء عدوان إسرائيلي على احياء سكنية بدمشق

/انتهى/

رمز الخبر 1930775

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