الشيخ نعيم قاسم: العدوان الصهيوني على سوريا ومدنييها جريمة ضد الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب الأمين العام لحزب الله لبنان، الشيخ نعيم قاسم، قال في تغريدة له، تعليقا على العدوان الصاروخي الذي شنه القوات الصهيونية، فجر الاحد، على الاحياء السكنية في مدينة دمشق وضواحيها، أن العدوان "الإسرائيلي" على سوريا ومدنييها، "جريمة ضد الإنسانية، وهو إدانة للظلم الدّولي والانحياز الأمريكي الأوروبي بالتغطية على الكيان المُعتدي.

ونفذ العدو الصهيوني في الساعة 00:22 من يوم الاحد، عدواناً جوياً برشقات صاروخية من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، بما في ذلك أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وأضافت وكالة سانا السورية ان العدوان أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنياً بجروح، بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من الأحياء بمدينة دمشق ومحيطها.

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