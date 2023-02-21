مدرب الهلال السعودي: المبارة امام فولاد الايراني لن تكون سهلة على الاطلاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفض رامون دياز بعد القرعة التي أسفرت عن معرفة الفريق الذي يواجهه فريق الهلال السعودي (بطل آسيا) في مرحلة ربع النهائي لدوري ابطال آسيا، ما تحدثت عنه الصحافة بأن القرعة سهّلت مهمة الهلال، وقال "الامر ليس كذلك على الاقل ، اظن ان مباراة صعبة تنتظرنا امام فولاد ، الفرق الايرانية كانت جيدة على الدوام".

واضاف: "يجب ان لا نستهين بفريق فولاد . يجب ان ننزل ارض الملعب بتركيز كامل. صحيح باننا فريق كبير وكسبنا التجربة في البطولات الآسيوية والدولية لكن يجب ان نحترم المنافسين".

كما اوقعت القرعة فريق الدحيل القطري مع الشباب السعودي.

يذكر ان فريق فولاد تمكن امس الاثنين من هزيمة فريق الفيصلي السعودي ضمن المرحلة الـ16 من دوري أبطال آسيا بنتيجة 1-0 وسيواجه فريق الهلال يوم الخميس المقبل ضمن مرحلة ربع النهائي.