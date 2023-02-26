المنتخب الايراني لكرة السلة يتأهل إلى بطولة كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى منتخبا أستراليا وكازاخستان لكرة السلة، اليوم الأحد، في اطار النافذة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، والذي انتهى بفوز أستراليا بنتيجة 98-53.

وبالنظر إلى أن المنتخب الإيراني تتفوق بنقطة واحدة على كازاخستان في المجموعة السادسة، فإذن، تمكن منتخب بلادنا من التأهل إلى مونديال 2023 بعد هذه الهزيمة.

وكان قد تأهل منتخبا الصين وأستراليا عن مجموعة إيران قبل ذلك، وكان قد فازت اليابان أيضا بحصة الحضور في البطولة بسبب استضافتها.

وتجري حاليا مباراة منتخبا إيران والصين في الربع الرابع ضمن المباراة الاخيرة من هذه المجموعة.

/انتهى/