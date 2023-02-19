المرحلة الـ16 من دوري أبطال آسيا؛ فريق فولاد الإيراني يواجه الفيصلي السعودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فريق "فولاد خوزستان" لكرة القدم هو الفريق الوحيد من الدوري الايراني الذي تمكن من التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وفي هذه المرحلة، سيواجه فريق فولاد، فريق الفيصلي السعودي الذي لايلعب حتى في الدوري الممتاز لهذا البلد وقد هبط من الدور الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

ولم يكن الفيصلي فريقا بارزًا في الكرة السعودية حتي قبل سقوطه من الدوري الممتاز، بل فرق الهلال والنصر والأهلي والاتحاد تعد من أهم وأبرز فرق كرة القدم في السعودية.

وفاز الفيصلي في مباراة واحدة فقط في آخر 5 مبارياته بدوري الدرجة الأولى السعودي، وهذه المباراة أفضل فرصة لفريق فولاد خوزستان للتقدم إلى المرحلة التالية بفوزه على هذا الخصم. على الرغم من أن فولاد ذهب إلى قطر بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري الممتاز لبلدنا، إلا أن فرق الدوري الإيراني الممتاز هي بالتأكيد أقوى من فريق دوري الدرجة الأولى السعودي ويمكن لفولاد مرة أخرى الدفاع عن هيبة كرة القدم الإيرانية في آسيا.

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