فولاد الايراني يواجه الهلال السعودي في ربع نهائي أبطال آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انتهى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في منطقة الغرب، امس الاثنين، حيث تمكنت فرق فولاد خوزستان الإيراني والهلال والشباب السعوديين والدحيل القطري من هزيمة خصومها وبالتالي ان تبلغ إلى دور ربع النهائي من هذه المنافسات.

ووفقًا لقواعد الاتحاد الآسيوي، يتم تحديد خصوم ربع النهائي بعد القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء في قطر كمضيف هذه المنافسات.

وبناءً على ذلك، سيلتقي فريق فولاد الايراني مع فريق الهلال السعودي في ربع النهائي، يوم الخميس المقبل، فيما سيواجه فريق الشباب السعودي فريق الدحيل القطري.

وتعد فريق الهلال مدافعا عن لقب دوري أبطال آسيا وفاز في الايام الماضية بمركز الوصيف في كأس العالم للأندية.

وبهذه الطريقة، ان فريق فولاد، الذي صعد إلى ربع النهائي بإقصاء الفيصلي السعودي وفوزه عليه بنتيجة 1-0، سيواجه مرة أخرى ممثلًا من السعودية.

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