الصین: رحلة بايدن إلى كييف تصب الزيت على النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، تعليقا على زيارة بايدن: "يجب على جميع الأطراف وخاصة الدول الكبيرة اتخاذ موقف مسؤول، وتهيئة الظروف للمصالحة ودفع المفاوضات، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز التسوية السياسية، وعدم صب الزيت على النار أو التكسب وتحقيق الأرباح من هذا الصراع".

وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن العاصمة الأوكرانية كييف، أمس الاثنين، والتقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأعلن بايدن خلال الزيارة عن شحنة أخرى ستقدمها واشنطن لكييف من المعدات الهامة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات ورادارات المراقبة الجوية.

و یذکر انه نشر زيلينسكي في وقت سابق صورة وهو يصافح الرئيس الأمريكي وكتب: "جو بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي مظهر مهم للغاية من مظاهر الدعم لجميع الأوكرانيين".

كذلك انتشرت مقاطع فيديو تظهر الرئيس الأمريكي برفقة الرئيس الأوكراني في أحد الشوارع وسط كييف.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس خيارات مختلفة لوصول بايدن إلى أوكرانيا بطريقة سرية.

المصدر: نوفوستي

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