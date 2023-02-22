الخارجية الروسية: روسيا ستكون قادرة على مراقبة القدرات النووية الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريحات ريابكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، على النحو التالي: "إن وسائل المراقبة الفنية الوطنية ستسمح لروسيا بمراقبة القدرات النووية للولايات المتحدة الأمريكية بشكل موثوق بعد تبادل المعلومات مع واشنطن بموجب معاهدة ستارت الجديدة. "

وأشار ريابكوف إلى أن هناك "وسائل تقنية وطنية تمكنني من إجراء تقييم موثوق لما يحدث، بالإضافة إلى خبرتنا المتراكمة في متابعة ما يحدث في الولايات المتحدة وغيرها في هذا المجال باستخدام الاحتمالات. نعم لن يكون على نفس المستوى. "تبادل المعلومات في إطار الاتفاقية ، لكن الوضع تغير جذريا ، لذلك لن نبدأ مما هو متاح.

وأكد ريابكوف أن روسيا ستولي اهتمامًا خاصًا للمسارات والقرارات التي اتخذتها لندن وباريس في هذا المجال ، والتي لم يعد من الممكن ، نظريًا ، أن نعزو العوامل البعيدة عن حدودنا للحوار الروسي الأمريكي والسيطرة على الأسلحة النووية. أسلحة.

وقال: "ليس لدينا هذه المحادثة مع الأمريكيين ، ولا أعرف ما إذا كانت ستستأنف ، ولكن من وجهة نظر التخطيط العسكري وتحليل الوضع الذي تعمل فيه روسيا لضمان الأمن ، من المستحيل اهمال القدرات البريطانية والفرنسية ".

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