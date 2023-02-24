الاتحاد الأوروبي یدرس مقترح الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يجدد "تأكيده مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا واقتصاديا واستمرار الضغط على روسيا".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف "يعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد الأوكراني ويعتزم تدريب 30 ألف عسكري أوكراني من خلال مهمته التدريبية وإمداد كييف بالأسلحة والذخائر الضرورية وتسريع عملية إنتاجها".

كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي سوف يدرس خطة السلام الصينية في أوكرانيا، والتي أعلنتها بكين أمس، وتشمل 12 بندًا أهمهم أن "الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لحل الصراع"، بجانب ضرورة ضمان سلامة المنشآت النووية واستمرار تصدير الحبوب وعدم فرض عقوبات أحادية.

و أكد ستولتنبرغ، أن دول حلف الناتو سيواصلون دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه وجه دعوة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحضور قمة الناتو في ليتوانيا المقررة تموز/ يوليو المقبل.

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