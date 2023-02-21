العميد حاجي زاده: تحتاج اليوم الدول الكبرى إلى إيران لأننا تقدمنا ​​ولم نكتف بالقليل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أمير علي حاجي زاده اليوم (الثلاثاء)، في الذكرى التاسعة للشهيد "حسن طهراني مقدم" التي أقيمت في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، "أشكر الله على تواجدي في رفقتي معكم انتم النخب واقدر جهودكم للحفاظ على إحياء ذكرى الشهداء.

وأضاف العميد حاجي زاده: هناك من يقول إن مراتب الشهداء واتباع طريق المجاهدين أمر استثنائي. نعم، من الممكن ان لا نفهم مكانة الشهداء بأي شكل من الأشكال. لكن الطريق الذي يسلكونه يمكن تحقيقه وإذا خطينا على هذا الطريق، الباري تعالى سيساعدنا.

وقال: في بداية الثورة وفي السنوات الماضية تعامل العدو مع الجمهورية الإسلامية من موقع القوة لكنه اليوم يواصل حربه ويتعامل مع الجمهورية الإسلامية من موقع ضعف. اليوم، دخلت في حرب اقتصادية معنا، وكانت هذه المشاكل في الغالب بسبب أوجه القصور في الحكومة السابقة وسياساتها. يعتقد البعض أن الوضع الحالي صعب، لكن في السنوات الأولى للثورة، كان الوضع لدينا أكثر صعباً وتم تعبئة العالم كله ضدنا.

وقال العميد حاجي زاده: "منذ بداية الثورة، مع كل القيود ، كان هناك أمل كبير في المستقبل والنجاح، واليوم تحتاج الدول الكبرى إلى إيران؛ لأننا تقدمنا ولم نكتف بالقليل. يناقش الأعداء قضايا إيران النووية والصاروخية لبعض الوقت، لكنهم يتحدثون مؤخرًا عن قوة طائراتنا المسيرة، ولبعض الوقت سيناقشون قضية أكثر أهمية من الطائرات المسيرة. وهي ماذا يمتلك الأعداء الآن؟ هل لديهم مناجم ونفط وغاز وقوى عاملة؟ ليس لديهم أي شيء وهم بحاجة إلينا حتى في الموارد البشرية.

وأضاف قائد الجو والفضاء في حرس الثورة الإسلامية: الأعداء ينظرون حاليًا إلى إيران كقوة عظمى. كما يجب حل المشكلات الاقتصادية؛ لأن حلها أسهل بكثير وقابل للتنفيذ من القضايا العسكرية. إن شاء الله تتدخلون وتتساعدون في مختلف المجالات ونتوقع من مجمع أمير كبير الصناعي أن يحل بعض مشاكل البلاد.

/انتهى/