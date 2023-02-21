أمير عبد اللهيان يستقبل رئيس الوزراء العراقي السابق في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، واجرى معه جولة محادثات في طهران اليوم الثلاثاء.

وكان امير عبداللهيان قد اجرى محادثات في طهران مع الكاظمي خلال زيارته الى طهران قبل عدة اشهر حول آخر المستجدات في المنطقة والمسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وصرح أمير عبداللهيان في ذلك الاجتماع بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر حل مشاكل المنطقة بانه يجب ان يجري من داخل المنطقة، وثمن جهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلات الإقليمية والحوار بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية ، وأضاف: إيران لا تريد سوى الخير للمنطقة وتؤيد إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين.

والجدير بالذكر أن بغداد استضافت خمس جولات من المحادثات بين إيران والسعودية.

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