إيران والعراق يتفقان على تنظيم وثيقة استراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اتفقت الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق على تنظيم وثيقة استراتيجية بين البلدين خلال زيارة المساعد السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية إلى بغداد والمشاورات التي أجراها مع كبار المسؤولين العراقيين.

والتقى علي باقري كني المساعد السياسي لوزارة الخارجية، الذي يزور بغداد على رأس وفد ، بعدد من المسؤولين العراقيين على راسهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي. وبدا علي باقري زيارته للعراق يوم الاثنين للقاء كبار المسؤولين العراقيين والمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة السياسية الإيرانية العراقية المشتركة.

وناقش باقري كني مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي والنائب الأول لمجلس النواب العراقي وعدد اخر من المسؤولين العلاقات الثنائية والإقليمية والتطورات الدولية. كما عقد بحضور علي باقري الاجتماع الخامس للجنة السياسية المشتركة الإيرانية العراقية في بغداد.

واشارت وكالة "ارنا" انه خلال هذه المشاورات اتفق باقري كني ونظيره العراقي بحر العلوم على تنظيم وثيقة استراتيجية بين البلدين.

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