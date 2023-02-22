خلال لقائه رشيد.. وزيرالخارجية الايراني يؤكد على ضرورة توسيع العلاقات مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني مع الرئيس العراقي خلال زيارته الرسمية إلى بغداد وناقش معه العلاقات الثنائية.

وأكد اميرعبداللهيان في هذا اللقاء، على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية وجمهورية العراق.

وكانت القضايا المرتبطة بالمطالب المالية الإيرانية، وأمن الحدود، وأنشطة الشركات الإيرانية في العراق، وتجريف نهر "اروند" الحدودي من بين القضايا الأخرى التي أثيرت في هذا اللقاء.

وبدوره، شكر الرئيس العراقي، نظيره الايراني، السيد ابراهيم رئيسي على دعوته لزيارة طهران واعتبر العلاقات بين إيران والعراق علاقة كاملة وعميقة، مؤكدا على ارادة بلاده لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات.

وأكد رشيد: "ان العراق وإيران بلدان جاران، تربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة."

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في العراق، ان عبد اللطيف رشيد تلقى دعوة رسمية من الرئيس الإيراني لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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