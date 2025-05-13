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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٥١ م

السفير الايراني في بغداد يلتقي الرئيس العراقي

السفير الايراني في بغداد يلتقي الرئيس العراقي

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية العراق السيد عبد اللطيف جمال رشيد في القصر الجمهوري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية العراق محمد كاظم آل صادق مع رئيس جمهورية العراق السيد عبد اللطيف جمال رشيد في القصر الجمهوري .

وخلال اللقاء أكد الجانبان على أهمية تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأعرب عبد اللطيف رشيد عن دعم العراق لكل المبادرات التي تعزز الاستقرار في المنطقة، مؤكدا على ضرورة الشراكات الإقليمية من أجل أمن ورفاهية شعوب المنطقة.

وأكد آل صادق في هذا اللقاء أيضاً اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوسيع التعاون مع العراق، والتزام طهران بمواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا التي تهم الطرفين.

رمز الخبر 1957933

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