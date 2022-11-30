رئیس الوزاء العراقي یزور مرقد الإمام الرضا (عليه السلام)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شیاع السوداني، الذي يرافقه مجموعة من الوزراء العراقيين خلال زیارته لإيران إللا مدينة مشهد المقدسة، اليوم الأربعاء، حيث التقى مدیر مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة و من ثم زار مرقد الامام الرضا (عليه السلام).

و یذکر انه التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في مجمع سعداباد اليوم الأربعاء 30 ديسمبر.

وكتب حسين أميرعبداللهيان عبر حسابه في تويتر: "التقيت اليوم برئيس الوزراء العراقي، السيد السوداني، في طهران" وأضاف: "نحن نحترمه كممثل للحكومة والأمة العراقية العظيمة".

وتابع: "ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تؤكد على تعميق العلاقات مع العراق وترحب بدوره البناء في المعادلات الإقليمية".

وأكد وزيرالخارجية الايراني: "أن العلاقات الممتازة بين البلدين تظهر وجهة نظر استراتيجية مشتركة".

/انتهی/

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