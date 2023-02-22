ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على نابلس الى 10 شهداء بينهم القيادي "محمد الجنيدي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء 22/2/2023 ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على نابلس الى 10 شهداء بينهم القيادي في كتيبة نابلس "محمد ابو بكر الجنيدي" ورفيق دربه الشهيد حسام إسليم بالاضافة لاستنشهاد مصعب منير محمد عويص ( ٢٦ عاماً) والمسن عدنان سبع بعارة ٧٢ عاماً ، والشهيد محمد خالد عنبوسي 25عاما ، والطفل تامر نمر أحمد ميناوي (14 عامًا) في نابلس وإصابة 102 مواطناً برصاص الاحتلال الحي وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، بينها 4 إصابات بحالة خطيرة.

وحاصرت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" صباح اليوم منزلا في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة في نابلس يتواجد بداخله قائد كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس "محمد أبو بكر جنيد" والمطارد حسام إسليم، بعد اقتحام قوات خاصة "إسرائيلية" السوق الشرقي في البلدة القديمة في نابلس وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة ، ليعلن عن ارتقائهما في وقت لاحق.

ويتهم الاحتلال المقاومين محمد الجنيدي وحسام اسليم بالوقوف خلف العملية المسلحة التي في الـ11 من أكتوبر لعام 2022 ، التي أدت لمقتل أحد جنوده الذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بالقرب من مستوطنة شافي شومرون شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت 4 صواريخ حتى اللحظة صوب أحد المنازل المحاصرة في البلدة القديمة بنابلس، وسط أنباء عن إصابة 20 مواطناً بينهم 4 بحالات خطيرة .

ونشر أحد الشبان المحاصرين في نابلس ، تسجيلاً صوتياً ، حيث أعلن فيه المطارد حسام إٍسليم عدم تسلم نفسه هو وقائد سرايا القدس_ كتيبة نابلس محمد جنيد ، وأوصى المواطنين بعدم إلقاء السلاح من بعده.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة نابلس.

المصدر: فلسطين اليوم

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